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EYT düzenlemesinde sona doğru. Mevcut mevzuattaki yaş şartı kaldırılacak

TBMM Genel Kurulu, bu hafta yoğun bir mesai yapacak. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili kanun teklifinin yasalaşması bekleniyor. Borç yapılandırma paketi de Meclis'in gündeminde olacak.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 23:42
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TBMM Genel Kurulunda EYT mesaisi yaşanacak. İşte alınacak önemli kararlar

EYT düzenlemesinde sona doğru. Mevcut mevzuattaki yaş şartı kaldırılacak
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Meclis, önemli konuları ele alacağı yoğun bir haftaya daha giriyor.​

Haftalık çalışmasına 7 Şubat Salı günü başlayacak Genel Kurulda, EYT düzenlemesini içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

YAŞ ŞARTI KALDIRILACAK

Teklifle, 8 Eylül 1999'da ve bu tarihten önce çalışmaya başlayanların; 9 Eylül 1999'da ve bu tarihten sonra çalışmaya başlamalarına rağmen sigortalılık başlangıç tarihini geriye götürmeye imkan tanıyan ilgili mevzuat hükümlerine göre yaptıkları borçlanmalar ile sigortalılık başlangıç tarihlerini 8 Eylül 1999 ve öncesi tarih olacak şekilde geriye götürenlerin, mevcut mevzuattaki emekliliğe hak kazanma koşullarından yaş şartı kaldırılacak.

Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içinde tekrar işe başlayan bütün çalışanlar için yüzde 5 destek primi verilecek.

Kamu kurumlarında sürekli işçi olarak çalışanların emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde iş sözleşmelerinin zorunlu feshini gerektiren hükümler yürürlükten kaldırılacak.

BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ

Genel Kurul daha sonra, kamuya olan borçların yapılandırılmasını içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni gündemine alacak.

Teklifle, vatandaşların vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri ve belediyelere borçları yapılandırılacak.

Düzenleme, 31 Aralık 2022'den önce işlenen fiillere ilişkin kamuya olan borçları kapsayacak.

Sürücülere uygulanan trafik idari para cezalarına istinaden verilen ve aktif durumda olan ceza puanları silinecek.

Teklifle, vergi dairesine borçlu olan 7,6 milyon kişinin 4,6 milyar lira borcu terkin edilecek.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun salı günkü toplantısında, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK'ün çalışmaları hakkında sunum yapacak.

Bu arada TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

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