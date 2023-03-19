TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz'ın annesi vefat etti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'ın annesi Fatma Saadet Yılmaz, 84 yaşında vefat etti.

Tedavi gördüğü Ankara'da bugün yaşamını yitiren Yılmaz'ın cenazesi, yarın Bingöl'de toprağa verilecek.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından, "Bingöl milletvekilimiz ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız Cevdet Yılmaz'ın vefat eden muhterem annesine Allah'tan rahmet, değerli başkanımıza ve ailesine başsağlığı, sabır diliyorum. Rabb'im, merhameti ve mağfiretiyle muamele eylesin. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise, "TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz'ın vefat eden kıymetli annesi Saadet Yılmaz Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.