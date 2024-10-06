TBMM'de kritik oturum: Bakanlar Orta Doğu'yu anlatacak

Bu oturumun ardından, Genel Kurul Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek. Teklife göre, Milli Eğitim Akademisi kurulacak ve öğretmen adaylarına teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi verilecek. Hazırlık eğitimi sürecinde öğretmen adaylarına belirli bir tutarda aylık ödeme yapılacak.

Üç yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler, talepleri halinde bulundukları yerde kadrolu öğretmen olarak atanacak ve bir yıl süreyle yer değiştiremeyecekler. Uyuşturucu, hayasızca hareketler ve cinsel suçlardan mahkum olanların öğretmenliği sona erecek. Öğretmenlere karşı işlenen bazı suçların cezaları artırılacak ve hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak.

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20 yıllık çalışma süresini tamamlayan ve diğer şartları sağlayan öğretmenler başöğretmen unvanı için başvurabilecek. Ayrıca, Genel Kurul Kişisel Verileri Koruma Kuruluna 3 üye seçecek.

RTÜK yetkilileri, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda sunum yapacak. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu da alt komisyonlar kurulmasını görüşecek. Salı ve çarşamba günleri siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

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