TBMM’de 'Samet Özgül için adalet' çağrısı. Motokurye Samet Özgül yol verme kavgasında öldürülmüştü

Anka Haber Ajansında yer alan habere göre, YSP Mersin Milletvekili Perihan Koca TBMM Genel Kurulunda geçtiğimiz Kasım ayında bir trafik kazasında öldürülen Samet Özgül’ün davası için çağrıda bulundu.

Koca, “Samet hem öğrenci hem motokurye idi. Geçtiğimiz kasım ayında ne yazık ki bir iş cinayetinde öldürüldü ve katilleri tutuksuz yargılanıyorlar. Davası yarın saat 10:00’da Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Herkesi buradan Samet Özgül’ün adalet davasına davet ediyoruz. Samet Özgül için adalet istiyoruz” şeklinde konuştu.

Perihan Koca konuşmasının devamında ise şu şekilde konuştu, “Motokuryeler, uzun bir süredir hakları için mücadeleye devam ediyorlar. Son olarak Getir firmasına bağlı Vigo işçilerinin ücret zammı talepleri eyleme, direnişe dönüştü.

Motokuryelerin genel talepleri arasında sadece ücret zammı yer almıyor. Uzun süredir motokuryeler, mesleklerinin tehlikeli iş statüsüne alınmasını talep ediyorlar. Çünkü motokuryeler, ölümle burun buruna çalışıyorlar.

Bunun son örneklerinden bir tanesi, Samet Özgül. Samet hem öğrenci hem motokurye idi. Geçtiğimiz kasım ayında ne yazık ki bir iş cinayetinde öldürüldü ve katilleri tutuksuz yargılanıyorlar. Davası yarın saat 10:00’da Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Herkesi buradan Samet Özgül’ün adalet davasına davet ediyoruz. Samet Özgül için adalet istiyoruz.”