TBMM'de yeni nizamiyenin yapımı şubat sonunda başlayacak

Bu karar, TBMM İdare Amiri Sermet Atay’ın başkanlığında Güvenlik Koordinasyon Kurulu tarafından alındı. Yeni nizamiye, Dikmen kapısının yanındaki otoparka kurulacak. İnşaat, yerel seçimler nedeniyle Meclis tatil edildikten sonra bu ayın sonunda başlayacak ve bir ayda bitirilecek. Nisan ayında hizmete girecek olan yeni nizamiyeden sadece ziyaretçiler yararlanabilecek. Ziyaretçiler hem yaya hem de araçla bu kapıdan girebilecek. Diğer kapılar ise ziyaretçilere kapalı olacak. Dikmen kapısı, milletvekili, eski milletvekili ve üst düzey yöneticilere ayrılacak. Çankaya kapısı ise protokol için kullanılacak. ARAÇ GİRİŞ KARTLARI DEĞİŞİYOR Mecliste çalışan memur ve işçiler, araç giriş kartlarını TBMM Genel Sekreterliği’nden alacaklar. Milletvekili, eski milletvekili, milletvekili danışmanı, Meclis Başkanlık Divanı, siyasi parti grupları ve basın mensupları ise araç giriş kartlarını TBMM İdare Amirliği’nden alacaklar. TBMM İç Güvenlik Yönetmeliği de güncellenecek. Yeni Yönetmelik, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a sunulduktan sonra Meclis Başkanlık Divanı’na gönderilecek. Yeni Yönetmelik’e göre, milletvekillerine verilen araç kartları, sadece kendileri, birinci derece yakınları ve noter aracılığıyla kiraladıkları araçlar için geçerli olacak.