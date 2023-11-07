TBMM'den İsrail ürünleri kararı: Meclis lokantasında satılmayacak

TBMM Başkanlığı, İsrail’e destek veren şirketlerin ürünlerinin Meclis kampüsü ve tesislerindeki lokanta, kafeterya ve çay ocaklarında satılmayacağını duyurdu.

TBMM'den İsrail ürünleri kararı: Meclis lokantasında satılmayacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), İsrailli şirketlere ait ürünlere Meclis kampüsü ve tesislerindeki lokanta, kafeterya ve çay ocaklarında satılmayacak.

TBMM Başkanlığı'nın açıklamasına göre, söz konusu karar Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un talimatıyla alındı.

Açıklamada herhangi bir marka ismine yer verilmezken "İsrail’in Gazze’de işlediği soykırım suçuna destek veren şirketlerin ürünleri" ibaresi kullanıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Gazze'de masum insanları katleden İsrail’in savaş suçlarına açıkça destek verdiklerini ilan eden şirketlerin ürün ve mallarının boykot edilmesine yönelik toplumsal duyarlılığa bir destek de milli iradenin tecelligâhı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'ndan geldi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un talimatıyla, İsrail’in Gazze’de işlediği soykırım suçuna destek veren şirketlerin ürünleri Meclis kampüsü ve tesislerindeki lokanta, kafeterya ve çay ocaklarında artık satılmayacak.

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