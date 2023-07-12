TBMM'nin 15 Temmuz programı belli oldu: Kuran okutulacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"ndeki programı belli oldu. Programda Kuran okunması ve şehitlikte anma töreni de yer aldı.

TBMM'nin 15 Temmuz programı belli oldu: Kuran okutulacak

TBMM'de düzenlenecek "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı belli oldu. Programda, kısa film gösterimi, Kuran okunması ve şehitlikte anma töreni de yer aldı.

Meclis programı, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" isimli fotoğraf sergisi ve kısa film gösterimiyle başlayacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yapacağı konuşmanın ardından "15 Temmuz Şehitler Anıtı" önünde anma töreni düzenlenecek.

Törenin ardından, darbe girişiminin olduğu gece Meclis bahçesinde bomba düşen alana karanfil bırakılacak, sonrasında ise Kur'an-ı Kerim okunarak dua edilecek.

Törende, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş katılımcılara hitap edecek.

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