TBMM’ye gelen istekler 'Yok artık' dedirtti! Aralıklı oruç diyeti uygulansın, yolda geçen süre mesaiden sayılsın

TBMM Dilekçe Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü uyarınca faaliyet gösteren ihtisas komisyonudur. Dilekçe hakkının TBMM’deki muhataplarından biri olan Dilekçe Komisyonu, parlamenter denetim sürecinde görev alıyor. Ayrıca, Kamu Başdenetçisi adaylarını ve Kamu Denetçilerini seçen, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun yıllık raporunu görüşen Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonları’ndan oluşan Karma Komisyonun sekreteryasını yürütüyor.

Bu komisyon, vatandaşların dilek ve şikayetlerini inceleyerek parlamentoya iletmektedir. 28. Yasama Dönemi’nin başlangıcı olan 15 Mayıs 2023’ten bu yana 8 bin 142 başvuru yapıldı. Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı, bu süre zarfında önceki dönemden devredenlerle birlikte toplam 15 bin 807 dilekçe hakkında karar vermişti. Mevzuata uygun olmayan veya mükerrer başvurular işlemden kaldırılırken, bazı dilekçelerin incelemesi sürüyor. Vatandaşların başvurularının yüzde 87’si elektronik posta, yüzde 6’sı posta, geri kalanı ise elden, faks ve milletvekilleri aracılığıyla Dilekçe Komisyonuna iletildi.

Komisyona iletilen talepler arasında oldukça ilginç dilekçeler de yer alıyor.

İşte örnekler:

• Bir vatandaş, mahalle muhtarlığının kaldırılmasını talep etti.

• Kamu kurumlarında sigara içen ve içmeyen memurlar arasında eşitliğin sağlanması için kanuni düzenleme yapılması istendi.

• Haftalık çalışma süresinin 35 saate düşürülmesi ve yolda geçen sürelerin çalışma süresine dahil edilmesi talebi gelmişti.

• Sosyal medya üzerinden kışkırtıcı açıklamalar yapılıp ardından hakaret davası açılarak gelir elde edildiği iddiasıyla önlem alınması talebi komisyona iletmişti.

• Bir vatandaşın yabancı uyruklu annesi tarafından torununun yurt dışına kaçırıldığı iddiasıyla araştırma komisyonu kurulması talep etmişti.

• Bir dairenin altında bulunan marketin soğutucu fanının oluşturduğu gürültüden yakınan bir vatandaş, fanın apartmanın dışına taşınması talebini komisyona iletmek istemişti.

• Obezite ile mücadele için aralıklı oruç diyetinin ülke genelinde uygulanması ve hazır paketlenmiş gıdalarda katkı maddesi bulundurulmaması talepleri de komisyona gönderilmişti.

• Bazı milletvekillerinin sürekli kısa mesaj göndermesinden şikayet eden bir vatandaş da komisyona dilekçe göndermişti.