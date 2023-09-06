TBMM’ye olağanüstü toplantı çağrısı

Yeşil Sol Parti (YSP), TBMM'yi deprem gündemiyle olağanüstü toplantıya çağırmak için gerekli imza sayısına ulaşmak amacıyla Meclis'teki partilere çağrı yaptı. YSP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Deprem gerçeğini hatırlama, olası İstanbul depremi ve mevcut deprem bölgesinin sorunlarını görüşmek üzere Meclisin acil toplanması gerekiyor" dedi.

YSP'li Beştaş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat 2023'te Maraş merkezli 11 ilde meydana gelen depremlerin üzerinden 7 ay geçtiğini hatırlatarak depremzedelerin hâlâ zor şartlarda yaşadığını, konteynerlerde kaldığını ve birçok temel ihtiyaçlarının giderilmediğini söyledi.

“MECLİS TATİLDE AMA DEPREM TATİLE BAKMIYOR"

Deprem gerçeğinin siyasete malzeme edilemeyeceğini, herkesin hayatını birebir ilgilendirdiğini vurgulayan Beştaş, "Meclis tatilde ama deprem tatile bakmıyor. Deprem gerçeğini hatırlama ve olası İstanbul depremi ve mevcut deprem bölgesinin sorunlarını görüşmek üzere Meclisin acil toplanması gerekiyor. Bu çağrımız sadece muhalefet partilerine değil, iktidar partisi milletvekillerinedir. Başvuru dilekçemiz hazır, maalesef sayımız yetmiyor. Meclis'te bulunan tüm partilerin milletvekillerine deprem gündemiyle toplanma, olağanüstü çağrıya imza vermeleri için açık davette bulunuyoruz. Çağrımız bütün partilere" ifadelerini kullandı.