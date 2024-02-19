TCDD işçi alımı yapacak

Kaynak: Medyaradar
TCDD işçi alımı yapacak
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, 12 kaynakçı (oksijen ve elektrik), 69 makine bakımcı ve 14 makine teknisyeni (motor tamircisi) olmak üzere 95 işçi alımı yapacak.

İş gücü talepleri KPSS şartı aranmaksızın bugünden itibaren 23 Şubat tarihine kadar çalışma adresine göre Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanacak.

Makine bakımcısı ve teknisyeni ile kaynakçı olarak alınacak olan işçilerde, belirtilen meslek kodlarında en az 3 yıl çalıştığını karekodlu SGK tescil ve hizmet dökümüyle belgelemesi ve gerekli çalışma belgelerine sahip olmaları gerekiyor.

Gerekli diğer şartlardan evrak teslim tarihi ve yerine, uygulama ve sözlü sınav bilgilerinden sonucuna kadar tüm duyurular TCDD'nin internet sitesi http://www.tcdd.gov.tr/ "Duyurular" kısmında yer alacak.

İş gücü talebine başvuru yapıp İşkur tarafından gönderilen nihai listedeki adaylar, noter karşısında kura çekimi öncesi belgeleri 22 Mart tarihine kadar TCDD'nin İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına vermeleri gerekmekte.

Başvuruda bulunacak adayların 36 yaşından gün almamış olması şartı aranıyor.

Alımı yapılacak işçiler, Kocaeli, Ankara, İzmir, Sivas, Malatya, Adana, Çankırı ve Afyonkarahisar'da görevlendirileceği belirtiliyor.

İlgili Haberler
3 yaşındaki Alparslan'ın nefes borusuna lokum yapıştı. 11 gün sonra hayatını kaybetti
3 yaşındaki Alparslan'ın nefes borusuna lokum yapıştı. 11 gün sonra hayatını kaybetti
Muhtar adayından köy iş makinası ve kamyon vaadi
Muhtar adayından köy iş makinası ve kamyon vaadi
Bartın’da kumsal çöplüğe döndü
Bartın’da kumsal çöplüğe döndü
Son Haberler
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Afganistan'da çığ: 25 kişi öldü Dünya
Afganistan'da çığ: 25 kişi öldü
Yozgat'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü Gündem
Yozgat'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Yılmaz Özdil'i ilk defa ağlarken göreceksiniz. Terörün nasıl bitirileceğini açıkladı Gündem
Yılmaz Özdil'i ilk defa ağlarken göreceksiniz. Terörün nasıl bitirileceğini açıkladı
15 seçmenli köyde muhtarın tek rakibi kendisi. Köyün en genci 60 en yaşlısı 80 yaşında Gündem
15 seçmenli köyde muhtarın tek rakibi kendisi. Köyün en genci 60 en yaşlısı 80 yaşında
Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku uçuşa geçti Ekonomi
Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku uçuşa geçti
Park yeri kavgası pompalı tüfekle bitti Gündem
Park yeri kavgası pompalı tüfekle bitti