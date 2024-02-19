TCDD işçi alımı yapacak

İş gücü talepleri KPSS şartı aranmaksızın bugünden itibaren 23 Şubat tarihine kadar çalışma adresine göre Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanacak.

Makine bakımcısı ve teknisyeni ile kaynakçı olarak alınacak olan işçilerde, belirtilen meslek kodlarında en az 3 yıl çalıştığını karekodlu SGK tescil ve hizmet dökümüyle belgelemesi ve gerekli çalışma belgelerine sahip olmaları gerekiyor.

Gerekli diğer şartlardan evrak teslim tarihi ve yerine, uygulama ve sözlü sınav bilgilerinden sonucuna kadar tüm duyurular TCDD'nin internet sitesi http://www.tcdd.gov.tr/ "Duyurular" kısmında yer alacak.

İş gücü talebine başvuru yapıp İşkur tarafından gönderilen nihai listedeki adaylar, noter karşısında kura çekimi öncesi belgeleri 22 Mart tarihine kadar TCDD'nin İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına vermeleri gerekmekte.

Başvuruda bulunacak adayların 36 yaşından gün almamış olması şartı aranıyor.

Alımı yapılacak işçiler, Kocaeli, Ankara, İzmir, Sivas, Malatya, Adana, Çankırı ve Afyonkarahisar'da görevlendirileceği belirtiliyor.