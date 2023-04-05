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TCDD'den ilaçlama uyarısı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, Ankara, Kayseri, Yozgat ve Nevşehir'de gar ile istasyonlar arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama çalışması gerçekleştireceğini duyurdu.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 16:24
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TCDD'den tren yollarında otla mücadele için ilaçlama yapılacak uyarısı

TCDD'den ilaçlama uyarısı
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TCDD'den yapılan açıklamada, 10-28 Nisan tarihlerinde Ankara'da Marşandiz Gar Sahası, Vagon Bakım Onarım Atölyesi, Araç Bakım Müdürlüğü, Lojistik Müdürlüğü, Ray Kaynak Fabrika Müdürlüğü, Demiryol Fabrikası Yolları, Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü yolları, Başkentray mıntıkası (Sazpınar ve Kızılcaköy yolları dahil) ve Yenikent yolları askeriye sahalarında ilaçlama yapılacağı kaydedildi.

10 Nisan-9 Haziran tarihlerinde ise Karaosman, Caferli, Şefaatli, Sarıkent, Yenifakılı, Fehimli, Paşalı (Yozgat), Kanlıca (Nevşehir), Himmetdede, Kalkancık, Beydeğirmeni, Boğazköprü, Keykubat, Kayseri, Gömeç (Kayseri) gar ve istasyonları arasında ilaçlama olacağının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturmaktadır. Belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Demiryolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları önemle duyurulur."

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