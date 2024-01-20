TCG Derya nedir? TCG Derya özellikleri neler?

Yalova'nın Altınova ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ikinci en büyük gemisi olacak TCG Derya'nın teslim töreni düzenlenecek. TCG Derya, TCG Anadolu'nun ardından TSK'nın envanterindeki ikinci büyük gemi olarak hizmet verecek.

TCG Derya, yüzer birliklere hizmet verme amacı güderek, helikopter yakıtı dâhil olmak üzere akaryakıt ve su ikmallerini denizde hızlı bir şekilde gerçekleştirmeyi sağlayacak. Gemi, 199,9 metre uzunluğa ve 24,4 metre genişliğe sahiptir. Taşıma kapasitesi açısından oldukça güçlü olan TCG Derya, 9 bin ton dizel, bin ton jet yakıtı, bin 200 ton su ve 400 ton mühimmat taşıma kapasitesine sahiptir.

Geminin donanımı arasında, insanlı ve insansız su üstü ve su altı araçların, helikopterlerin ve insansız hava araçlarının belirli seviyede bakım ve onarımlarını yapma yeteneği de bulunmaktadır. TCG Derya, Türk Deniz Kuvvetleri'nin operasyonel kabiliyetini artırmak ve stratejik bir rol oynamak üzere tasarlanmış önemli bir deniz platformunu temsil etmektedir.

TCG DERYA ÖZELLİKLERİ NELER?

Uzunluk: 199,8 m

Genişlik: 24,4 metre

Deplasman: 26,000 ton

Maksimum Hız: 24 knot

Seyir Menzili: 4500 deniz mili

Ana Tahrik Sistemi: 2 adet GE üretimi LM-2500 gaz türbin motoru

Radar: ASELSAN MAR-D

Denizde Kalış Süresi: 30 gün

Mürettebat: 326 kişi

Hava Savunma: 2 adet ASELSAN 35mm Gökdeniz CIWS, 2 adet ASELSAN 25mm STOP

Helikopter: 1 Helikopter hangarda, 1 helikopter pistte.