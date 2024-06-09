TCG Kınalıada Korveti, Japonya'ya vardı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TCG Kınalıada Korveti, Japonya'ya vardı

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Kınalıada Korveti'nin, Japonya'nın Kushimoto ilçesine ulaştığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türkiye-Japonya ilişkilerinin 100. ve Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya Seyri'nin 134. yıl dönümü kapsamında gönderilen TCG Kınalıada Korveti'nin, Japonya'nın Kushimoto ilçesine ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü ve Ertuğrul Fırkateyni Kazası 134. Yıl Anma Törenleri için yola çıkan TCG Kınalıada, Kushimoto/Japonya'ya ulaştı" ifadesi kullanıldı.

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TCG Kınalıada Korveti, nisan ayında İzmir’den yola çıkmıştı.

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