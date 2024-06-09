TCG Kınalıada Korveti, Japonya'ya vardı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türkiye-Japonya ilişkilerinin 100. ve Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya Seyri'nin 134. yıl dönümü kapsamında gönderilen TCG Kınalıada Korveti'nin, Japonya'nın Kushimoto ilçesine ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümü ve Ertuğrul Fırkateyni Kazası 134. Yıl Anma Törenleri için yola çıkan TCG Kınalıada, Kushimoto/Japonya'ya ulaştı" ifadesi kullanıldı.

TCG Kınalıada Korveti, nisan ayında İzmir’den yola çıkmıştı.