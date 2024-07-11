TCG Kınalıada'dan Sri Lanka'ya liman ziyareti

TCG Kınalıada Sri Lanka'da

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda, TCG Kınalıada'nın 9-11 Temmuz tarihlerinde Sri Lanka'nın Kolombo limanına demir attığı ifade edildi.

TCG Kınalıada'nın liman ziyareti boyunca genel ziyarete açık olduğu ve Sri Lanka Deniz Kuvvetleri personelinin gemiyi ziyaret ederek, geminin özellikleri ve kapasitesi hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Kolombo'daki resepsiyona, Büyükelçi Semih Lütfü Turgut ve TCG Kınalıada komutanının ev sahipliğinde, Sri Lanka Savunma Devlet Bakanı Premitha Bandara Tennakoon, Sri Lanka'nın deniz ve hava kuvvetleri komutanları, çeşitli ülkelerin diplomatik temsilcileri, Sri Lanka Deniz Kuvvetleri personeli ve Türkiye'nin Sri Lanka'daki temsilcileri dahil olmak üzere birçok davetli katıldı.