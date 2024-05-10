TCG Nusret Müze Gemisi KKTC'de ziyarete açıldı

Ziyaretçiler, gemide Çanakkale Deniz Savaşları ve geminin tarihi yapım süreci hakkında bilgilendirildi. Gemi içerisinde yer alan Çanakkale Savaşı temalı minyatürler ve belgeseller, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Müze gemide gerçekleştirilen bando gösterisi, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.

TCG Nusret’in tarihini öğrenmekten keyif alan ilkokul öğrencisi Ayaz Zebzeci, gemi ziyaretinin eğlenceli olduğunu belirtti. Ayaz’ın babası Ali Zebzeci, geminin KKTC’ye gelmesinin büyük bir fırsat olduğunu ve tarihi bir gemiyi ziyaret etmenin mutluluğunu dile getirdi. Anne Gücem Zebzeci ise oğlunun tarih merakını gidermek için gemiyi ziyaret ettiklerini ve yetkililere teşekkürlerini iletti.

Emekli asker Yenal Orak, Türk tarihinin bir parçasını yansıtan gemiyi ziyaret etmenin verdiği mutluluğu ifade etti ve ziyaretin tarihi deneyimini canlandırdığını söyledi. TCG Nusret Müze Gemisi, Çanakkale Deniz Savaşı’nda kritik bir rol oynayan Nusret Mayın Gemisi’nin hatırasını onurlandırmak için 2011 yılında inşa edildi ve hizmete sunuldu.