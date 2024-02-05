TCMB açıkladı. FAST sisteminde yenilik

Kaynak: AA
TCMB açıkladı. FAST sisteminde yenilik
Merkez Bankası, FAST ödeme katman servisinin kullanıma açıldığını duyurdu ve sistemin yenilikçi teknolojilerle şeffaf, güvenli ve hızlı bir ödeme yöntemi olarak hizmet vermeyi amaçladığını belirtti.

TCMB duyurdu, FAST sistemine yenilik geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, FAST sisteminin katman servisleri getirdiği yenilikleri açıkladı. Yenilikçi teknolojilerle ödemeler alanında rekabet teşvik edilerek, yeni iş modellerinin önü açılacak. Kullanıcılar finansal durumlarını kolayca görüp, yönetebilecekler. TCMB yeni FAST sistemiyle şeffaf, güvenli ve hızlı bir ödeme yöntemi olarak hizmet vermesinin amaçlandığını açıkladı.

TCMB tarafından FAST Ödeme İste Katman Servisine ilişkin basın duyurusunda şöyle denildi:

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