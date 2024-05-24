TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyonun eşiğindeyiz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, dezenflasyon sürecine yönelik açıklamalarda bulundu

TCMB Başkanı Karahan'ın açıklamalarından öne çıkan ifadeler şu şekilde:

Merkez Bankamızın rezervleri 40 milyar dolar arttı.

Dezenflasyon sürecinde aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana kadar ve enflasyon beklentileri tahmin edilen aralığa yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşumuzu kararlılıkla devam ettireceğiz.

Maliye politikalarının dezenflasyon sürecini destekleyeceğini değerlendiriyoruz.

Geldiğimiz noktada dezenflasyonun eşiğindeyiz.

Aylık enflasyonun ana eğiliminde seviyesi yüksek olmakla beraber, bir zayıflama görmekten memnunuz.

Dezenflasyonun gerçekleşmesi için gerekli kararlılığı göstermeyi sürdüreceğiz.

Katılım finans sektörünün finansal mimaride yükselen bir öneme sahip olduğunun farkındayız.