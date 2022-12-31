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Tek bir cümle ile iktidarın hesabını çöpe attı

Merkez Bankası eski başekonomisti Hakan Kara'dan manidar paylaşım. İktidarın hesabını ve vergilere yapılan zammı tek cümleyle özetleyen Hakan Kara, "enflasyonu yüzde 20 hesaplayacakmışız" dedi

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 11:09
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TCMB Eski başekonmisti Hakan Kara iktidarın hesabın tek cümle ile çöpe attı

Tek bir cümle ile iktidarın hesabını çöpe attı
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Emlak vergisinden özel iletişim vergisine oradan motorlu taşıtlar vergisi hepsi arttı, 2023 yılı vergileri belli oldu, Resmi Gazete'de de yayınlandı. 2023 yılında harç ücretleri yeniden değerleme oranı olan yüzde 122,93 oranında artırıldı. Özel iletişim vergisi yüzde 122.93 oranında artırılırken emlak vergisi ücretleri yeniden değerleme oranının yarısı kadar yüzde 61.47 olarak uygulanacak. İşte bu artışları gündemine alan Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara'dan manidar bir paylaşım geldi. Vergilere gelen ultra zamlara karşı Hakan Kara "enflasyonu yüzde 20 hesaplayacakmışız"yorumu yaptı

İşte Hakan Kara'nın paylaşımı:

"Harç ve vergiler %122,9 ile %61,5 arasında değişen oranlarda artırılmış ama dert değil biz 2023 için hesabımızı %20 enflasyona göre yapacakmışız."

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