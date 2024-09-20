TCMB kararı sonrası 1700 ithalatçılara şok ceza geldi

Merkez Bankası, Türk Lirası reeskont kredisi kullandıktan sonra döviz aldığı tespit edilen 1700 ihracatçının kapısına dayandı. Ceza ile karşı karşıya kalan ithalatçılar şok yaşıyor.

İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi alanlar, finansman sonucu döviz almamaları gerekiyordu. Ancak bu uygulamayla ilgili olarak istisnalar 9 Eylül 2024 tarihli TCMB talimatıyla genişletildi. Vade süresinde mevduata geçiş için yapılan döviz alımları, alındıktan sonra 5 gün içinde satışı yapılması halinde istisna kapmasına alındı. Kapsam miktarı ise 50 bin dolardı.

Ancak bu gelişmeler çerçevesinde 1700 ihracatçıya ceza kesildiği ortaya çıktı. Türkiye İhracatçılar Cemiyeti Başkanı Mustafa Gültepe ceza haberleri sonrası TCMB Başkanı Fatih Karahan'la görüştü.

Merkez Bankası, TL reeskont kredisi alan 1700 ihraçatçıya taahhüdü çignedikleri gerekçesiyle ceza kesti. Ancak bu cezalar ihracatçıların tepkisiyle karşılaştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi TİM konuyu Ankara gündemine taşıdı.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe gelişmeler üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvuru yaptı. Arındandan Gültepe TCMB Başkanı Fatih Karahan ile bir görüşme yaptı. İşte görüşmenin ardından İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi Uygulama Taahhüdüne ilişkin istisnalar genişletildi. Ceza ödemesi yapan ihracatçılar da kapsam dahiline alındı.

TEPKİLER SONRASI İSTİSNALAR GETİRİLDİ

Otomotiv yan sanayi sektöründeki bir ihracatçı, döviz kredisi kullandığını bu kredinin taksitini ödemek için dolar aldığını ve tamamını kredi taksitinde kullandığını söyledi. Mağduriyetinin giderilmesi için başvuru yaptığını söyleyen iş insanı bunun reeskont kredisinin kötüye kallanımı şeklindeki yorumlanmasına karşı çıktığını ifade etti.

Reeskont kredisinde almama taahhüde 2022 yılında getirilmişti.