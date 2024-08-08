TCMB'den 15 yıl sonra bir ilk. Roket gibi fırladı

Merkez Bankası'nın reeskont kredileri üzerinden döviz alımı yapmaması 2009 yılından bu yana ilk kez gerçekleşti.

Merkez'in yayımladığı verilere göre, haziran ayında 103 milyon dolarlık döviz alımı yapılmışken, temmuz ayında bu tutar sıfıra düştü.

YILIN İLK 6 AYINDA 1,3 MİLYAR DOLAR DÖVİZ ALINDI

2009 yılının şubat ayında kaydedilen 70 bin dolarlık döviz alımı, verilerin tutulmaya başlandığı tarihten itibaren en düşük seviyeyi temsil ediyordu. Bu yılın ilk yarısında ise Merkez Bankası, ihracat reeskont kredileri aracılığıyla toplam 1 milyar 322 milyon dolar döviz alımı gerçekleştirdi.

İhracatçılara sağlanan bu reeskont kredileri, geri ödemelerinin döviz cinsinden yapılması nedeniyle Merkez Bankası rezervlerine olumlu katkı sağlıyor ve rezervlerin güçlenmesine destek oluyor.

ROKET GİBİ FIRLADI

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, toplam rezervlerde önemli bir artış kaydedildi. 2 Ağustos itibarıyla toplam rezervler, bir önceki haftaya göre 2 milyar 375 milyon dolar artarak 150,4 milyar dolara ulaştı. Bu artış, TCMB’nin rezerv yönetimindeki olumlu seyrin bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

Verilere göre, brüt rezervler 91 milyar 907 milyon dolardan 92 milyar 491 milyon dolara yükseldi. Bu süreçte altın rezervleri de önemli bir artış gösterdi ve 56 milyar 104 milyon dolardan 57 milyar 895 milyon dolara yükseldi.

Net uluslararası rezervlerde de kayda değer bir yükseliş yaşandı. Önceki hafta 47 milyar 592 milyon dolar olan net rezervler, 3 milyar 859 milyon dolarlık bir artışla 51 milyar 451 milyon dolara yükseldi. Bu veriler, TCMB'nin rezervlerini güçlendirmeye yönelik adımlarının etkili olduğunu gösteriyor.