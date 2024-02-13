TCMB'den bir şirkete daha elektronik ödeme faaliyet izni

TCMB'nin bir şirkete daha elektronik ödeme alanında faaliyet izni. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın konuyla ilgili kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

TCMB'nin kararıyla birlikte, Platform Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ, ödeme hizmetleri ile elektronik para ihracı hizmetleri sunacak. Bu kapsamda şirket, elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterecek.

Söz konusu karar, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca alındı.