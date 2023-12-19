TCMB'nin rezervleri yeni rekora koşuyor

Bankacılar Reuters'a konuştu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerini son bir haftada 1 milyar doların üzerindeki bir artışla yeni bir zirveye ulaştığını açıkladı. Bu seçimlerden sonra bugüne kadara 44 milyar dolar rezerv artışı anlamına geliyor.

Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu dört bankacı rezerv artışını açıkladı. Bankacılara göre, 8 Aralık ile biten hafta 141.37 milyar dolar olarak açıklanan toplam rezervlerde 15 Aralık haftasında 1.1-1.3 milyar dolar artış gerçekleştiğini hesaplandı. Toplam rezerv böylece 142.5-142.7 milyar dolar bandında yeni tarihi zirveyi görecek. TCMB bu verileri, perşembe günkü faiz kararının hemen ardından açıklayacak. TCMB'den hesaplanan rezerv verisine ait herhangi bir açıklama gelmedi. Böylece Merkez Bankası'nda seçimlerden bu yana artış 44 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

DİBS ETKİSİ

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve hisse senedi portföyü 8 Aralık haftasında net 1.45 milyar dolar ile altı buçuk yılın en büyük haftalık girişine işaret etti.

TCMB verilerine göre yurtdışında yerleşik kişilerin DİBS portföyü 8 Aralık haftasında 891.4 milyon dolar arttı. Bu Ağustos 2017'den beri görülen en yüksek haftalık giriş oldu.