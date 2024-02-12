TCMB’nin yeni başkanı bankacılarla buluştu

Kaynak: AA
TCMB’nin yeni başkanı bankacılarla buluştu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu üyeleri ile toplantı gerçekleştirdi.

Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği, Türk Lirası mevduatların toplam mevduat içindeki payının artırılmasına dair konuları masaya yatırdı.

TBB tarafından yapılan açıklamada, Başkan Karahan'ın, TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve Yönetim Kurulu üyesi bankaların genel müdürleri ile bir araya geldiği belirtildi.

Güncel makroekonomik gelişmeler doğrultusunda bankacılık sektöründeki son durumun ve geleceğe ilişkin beklentilerin değerlendirildiği toplantının oldukça verimli geçtiği söylenen açıklamada, "Türk lirası mevduatların payını artırmaya yönelik düzenlemeler, makroihtiyati çerçevede sadeleşme ve miktarsal sıkılaşma adımları ile birlikte dezenflasyon süreci kapsamında para politikası görünümü toplantının ana gündem maddeleri olmuştur." ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamada, TCMB Başkanı Fatih Karahan ve TBB Başkanı Alpaslan Çakar'ın, Merkez Bankası ve bankacılık sektörünün eş güdümlü çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini belirttikleri aktarıldı.

İlgili Haberler
Türk turizmi 2024 yılında rekorlara imza atacak
Türk turizmi 2024 yılında rekorlara imza atacak
Bitcoin fırtına gibi esiyor. Önlenemez yükseliş
Ticaret Bakanlığı'ndan yurt dışı lojistik ağına onay
Ticaret Bakanlığı'ndan yurt dışı lojistik ağına onay
Küresel piyasalarının yeni haftada gözü veri takviminde
Küresel piyasalarının yeni haftada gözü veri takviminde
Son Haberler
Türk Hukuk tarihindeki bir utanç döneminin şerhi / Adnan İslamoğulları Konuk Kalem
Türk Hukuk tarihindeki bir utanç döneminin şerhi / Adnan İslamoğulları
Gazze’de can kaybı 28 bin 340’a yükseldi Dünya
Gazze’de can kaybı 28 bin 340’a yükseldi
Türk turizmi 2024 yılında rekorlara imza atacak Ekonomi
Türk turizmi 2024 yılında rekorlara imza atacak
Türkiye'nin incisi ölümcül hastalıklara meydan okuyor. Kilosu 300 TL'den satılıyor Sağlık
Türkiye'nin incisi ölümcül hastalıklara meydan okuyor. Kilosu 300 TL'den satılıyor
Şırnak'ta terör operasyonu. 9 şüpheli yakalandı Yerel Haberler
Şırnak'ta terör operasyonu. 9 şüpheli yakalandı
Üsküdar’da ucuz yemek kuyruğu Gündem
Üsküdar’da ucuz yemek kuyruğu
Kamusal alanlarda akıllı telefon yasaklandı Dünya
Kamusal alanlarda akıllı telefon yasaklandı