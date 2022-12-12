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Mustafa Sarıgül'den bomba asgari ücret önerisi

Türkiye Değişim Partisi (TDH) lideri Mustafa Sarıgül’den milyonların beklediği asgari ücretle ilgili dikkat çeken bir öneri geldi…

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 22:00
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TDH lideri Mustafa Sarıgül'den bomba asgari ücret önerisi. EYT'yi de es geçmedi

Mustafa Sarıgül'den bomba asgari ücret önerisi
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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

Sarıgül’den milyonların beklediği asgari ücretle ilgili dikkat çeken bir öneri geldi.

Sarıgül, asgari ücretin 3 ayda bir güncellenmesi gerektiğini belirterek; "Asgari ücret üç ayda bir güncellenmeli ve normal ücret haline gelmesi engellenmelidir." ifadelerini kullandı.

Mustafa Sarıgül şunları söyledi:

ASGARİ ÜCRET ÜÇ AYDA BİR GÜNCELLENMELİ

Türkiye Değişim Partisi olarak asgari ücret konusunda, partiler arasındaki rakam yarışında yer almıyoruz. Bizim yerimiz işçinin yanıdır.

Bize göre, asgari ücretin kaç lira olacağı değil, alım gücü önemlidir. Bu alım gücünü ne kadar koruyacağı önemlidir.

Asgari ücret üç ayda bir güncellenmeli ve normal ücret haline gelmesi engellenmelidir. Bunları düzeltmenin yolu sendikalaşmadır. Biz sendikal hak ve özgürlüklerin genişlemesinden yanayız.

Sendikalaşma ne kadar artarsa işçiye açlık ücretini reva gören sendika başkanları da o kadar azalır.

Türkiye Değişim Partisi, emeğin ve alın terinin yanında olmaya devam edecektir.

EYT’LİLERİ DE ES GEÇMEDİ

EYT’liler haklarını almak için 23 yıldır bekliyor. 20 yıldır Ak Parti iktidarı var.

Önce sıcak bakmadılar. EYT’liler haklarını aramaya devam etti, nihayet görmezden gelemediler. Bir çalışma yapıldığı söylendi. Her gün değişik haberler çıkıyor. Evrak kayboldu, yan yattı, çamura battı, mazeret çok, icraat yok.

EYTliler “formül istemiyoruz, şart istemiyoruz, yeniden yaşa, prime takılmak istemiyoruz” diyorlar. 8 Eylül 1999 öncesi haklarını istiyorlar. İnsanca yaşayabilecekleri bir maaşla emekli olmak istiyorlar.

Partimizi kurduğumuz günden bu yana EYT’lilerin yanındayız. Haklarını tastamam, alıncaya kadar da yanlarında olacağız.

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