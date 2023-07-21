TDK'dan 'Türkiyeli' açıklaması

Türk Dil Kurumu (TDK), Türkçe Sözlük'te "Türkiyeli" kelimesinin yer almasına yönelik tepkilerin ardından yazılı açıklama yaptı.

KAYNAK: AA
TDK'dan 'Türkiyeli' açıklaması

Kamuoyu TDK'nin bazı kelimelerin yazılışının değiştirilmesini konuşurken bu değişiklikleri konuşurken “Türkiyeli” sözcüğü de sosyal medya ve basında büyük yankı uyandırmıştı. TDK’nın güncel Türkçe sözlük sayfasında “Türkiyeli” yazdığınızda “Türk” kelimesine yönlendirilmiyordu.

Tanım olarak ise “Türkiye’de yaşayan halk ve bu halkın soyundan olan kimse” yazıyordu. TDK, “Fransalı” sorgusunda sizi “Fransız” sayfasına yönlendiriyor. Aynı şekilde “Yunanistanlı” yazınca “Yunanlı” sayfasını işaret ediyor.

GELEN TEPKİLER SONRASI KALDIRILDI

TDK’daki skandal değişiklik sosyal medyada büyük tepki çekti. Özellikle Twitter’da yükselen tepkiler sonrası TDK söz konusu değişikliği kaldırdı.

TDK'DAN AÇIKLAMA

TDK'dan yapılan açıklamada, Güncel Türkçe Sözlük Bilim ve Uygulama Kurulu üyeleri ve uzmanlarınca 2019'da güncelleme çalışmalarına başlanan Türkçe Sözlük'ün mevcut haliyle bu yıl kullanıma sunulduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hazırlık, güncelleme ve yayımlanma sürecinde mevcut yönetimin yer almadığı sözlükle ilgili basında ve sosyal medyada çıkan eleştiri ve öneriler dikkate alınmış ve gerekli incelemeler başlatılmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler hakkında en kısa zamanda Kurumumuz tarafından gerekli açıklamalar yapılacaktır."

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