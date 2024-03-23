TEB e-Fatura kredisi sundu

Türk Ekonomi Bankası (TEB) e-Faturalı vadeli alacakları için kredi hizmeti sağlıyor.

KOBİ’lerin finansmana erişimine yönelik alternatif çözümler sunan TEB, yeni ürünü "e-Fatura Kredisi" ile müşterilerinin e-Faturalı vadeli alacakları için kredi imkânı sunuyor.

TEB müşterileri e-Fatura alacakları karşılığı fatura tahsilat vadesini beklemeden nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

MÜŞTERİLERE ZAMAN KAZANDIRAN ÜRÜN

TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz, KOBİ müşterilerinin net işletme sermayesi ihtiyaçlarını hızlı ve pratik bir şekilde gidermeye yönelik geliştirilen e-Fatura Kredisi ürünü hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: "Ürün çeşitliliğimiz ve müşteri merkezli yaklaşımımız doğrultusunda müşterilerimizin ihtiyaç duydukları her zaman yanlarında ve onların çözüm ortağı olmaya çalışıyoruz. Pratik başvuru ve kullanım kolaylığı sunan ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin beklentilerini dikkate alıyor, sürdürülebilir projelere öncelik veriyoruz. Yeni hizmete aldığımız robotik çözümlerle desteklenen ve uçtan uca otomasyon ile kredi kullanım imkanı sağlayan e-Fatura Kredisi operasyonel süreç ve prosedürlerin sadeleştirildiği, müşterimize zaman kazandıran bir ürün. Fatura borçlusunun mutabakatına ihtiyaç duymaksızın finansmana ulaşım kolaylığı sağlayarak müşterilerimizin kısa vadeli işletme sermayesi ihtiyaçlarını gidermek bizim için önemli. Yeni nesil teknolojiler ve dijital çözümler ile geleneksel yöntemlerin dışına çıkan, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran banka olma hedefimizde kararlı bir şekilde ilerliyoruz."

ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

TEB’in uçtan uca otomasyon ile müşterilerine zaman kazandırdığı ve finansmana erişim kolaylığı sağladığı e-Fatura Kredisi, Stevie Awards tarafından "İşletmeler İçin Ürün İnovasyonu" kategorisinde altın ödüle layık görülürken, Global Business Excellence Awards tarafından (Küresel İş Mükemmelliği Ödülleri) "En İyi İnovasyon" kategorisinin kazananı oldu.