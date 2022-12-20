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Birahaneye giden tebliğcilere bira ikram ettiler. O anlar sosyal medyada gündem oldu

Çanakkale’de birahaneye giden tebliğcilere bira ikram etmek istediler.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 18:07
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Tebliğcilere bira ikram ettiler

Birahaneye giden tebliğcilere bira ikram ettiler. O anlar sosyal medyada gündem oldu
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Tebliğcilerin sosyal medyada yayınladığı videoda, bir birahaneyi ziyaret ettikleri ve içerideki insanlarla konuştuğu görüldü.

Tebliğci, içeride bulunanlara “Güzel abilerim, selamlaşıyoruz, sizleri seviyoruz. Allah için, duanızı bekliyoruz. Asla kınamıyoruz, hor görmüyoruz, dualaşıyoruz” dedi.

Tebliğci, “Buyurun bir şeyler ikram edelim” cevabı karşısında “En büyük ikramın güler yüzün, Allah razı olsun. Kimisi efkardan, kimisi mutluluktan içiyor. Fakat Cenabı Allah yasakladığı için kaçmak lazım. 5 vakit namazdan sonra duanızı bekliyoruz” diye konuştu.

Tebliğci ile birahanede bulunan vatandaşlar arasındaki konuşma sosyal medyada gündem oldu.

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