Tebliğcilere esnaftan tepki: Bir daha buraya gelmeyin

Editör: Çağlar Bülent Sansar

Sokak sokak gezen tebliğciler bu kez Artvin Borçka’da ortaya çıktı.

Borçka ilçesinde dükkanları gezen tebliğcilere esnaf sert tepki gösterdi.

Esnaf, tebliğcilere "Bir daha buraya gelmeyin. Gidin bir daha da gelmeyin" diyerek tepki gösterdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde esnafın cemaat üyesi olduğu belirtilen kişilere “Bir daha buraya gelirseniz… Bir daha sizi buralarda görelim… Konuştuk bitti. Gidin, bir daha gelmeyin. Burada şeriat propagandası yaptırmayacağız” ifadeleriyle tepki gösterdiği, kısa süreli bir tartışma yaşandığı görülüyor.

HER YERDELER

Çeşitli ayetler okuyarak vatandaşları İslam'a uymaya çağıran ve ''Tebliğciler'' olarak bilinen grup son günlerde sık sık gündem oluyor.

Metrobüs, kıraathane, kokoreççi, pavyon tekel bayi gibi yerlere giden tebliğcilerin videoları sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına giriyor.