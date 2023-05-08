Tecritteki Sedat Peker Aslan Avı için ne mesaj verdi? Erk Acarer'den Sedat Peker kitabında her şeyi açıkladı

Sedat Peker'e atfen yaptığı haberlerle tartışma konusu olan ve kaynağı merak edilen Erk Acarer yeni bir kitap yazdı. "Aslan Avı" isimli kitabın kapağındaki Sedat Peker detayı dikkatlerden kaçmadı. Peker, kitabın paylaşımını beğendi.

Tecritteki Sedat Peker Aslan Avı için ne mesaj verdi? Erk Acarer'den Sedat Peker kitabında her şeyi açıkladı

Gazeteci Erk Acarer yeni bir kitap yazdı.

Kitabını sosyal medyada paylaşan Acarer, "Evet, Aslan Avı bugün itibarı ile raflarda... Bulmacanın eksik parçaları tamamlanıyor!" dedi.

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SEDAT PEKER BEĞENDİ

Acarer'in bu paylaşımına Sedat Peker'den de beğeni geldi.

Paylaşılan videonun sonunda ise Peker'in "Aslanın inine giriyorsanız parçalamayı ve parçalanmayı göze alacaksın" sözlerine yer verildi.

KİTAPTA NE ANLATILIYOR

“BİZ BİR AİLEYİZ, SUÇTA VE GÜNAHTA ORTAĞIZ!”

Tarih 2 Mayıs 2021 Pazar... Sedat Peker ilk videosunu yayımladı. Bir saatlik çarpıcı video sadece Türkiye gündemini değil iktidarı da derinden sarstı. Tarihin en büyük ifşasıydı bu. Peker, AKP iktidarı döneminin başrol oyuncularındandı ve “içeriden” biriydi. Öyle ki bir eliyle “Bozkurt” diğer eliyle “Rabia” işareti yapıyor ve söyledikleri şüpheye yer bırakmıyordu. Okuyacaklarınız sadece bir kabadayının ifşaları değil bulmacanın eksik kalmış parçası ve aynı zamanda Türkiye’nin son 3 yılından 30 yıl geriye uzanan kirli tarihinin bir özetidir. • Sedat Peker neden “Ben bir nüfus planlamacısıyım...” diyordu? • Piyasadaki bütün kırmızı oyuncak arabaları neden satın aldı? • Orhan Gencebay, Sedat Peker’den ne istedi? • Şenkal Atasagun ve Filiz Akın arasındaki bağ ne? • Beşiktaşlı Sergen Yalçın, Peker’e neden sitem etti? • Deyyus-u Ekber kim, gücü nereden geliyor? • Erdoğan’ı cezaevinde Peker koruyacaktı, neden vazgeçildi? Musa Anter cinayeti, JİTEM ve Zekeriya Öz’e ilişkin bilinmeyenler, Burhan Kuzu’nun son anları, Türkiye’nin kan gölüne döndüğü karanlık günler, suç bataklığında çarpık ilişkiler, insan kaçakçılığı, şaibeli ölümler, borsa vurgunları, çeteler... Hepsini ve şimdiye dek duymadıklarınızı ilk kez bu kitapta bulacaksınız. Bu bir “Temiz Türkiye” ve “Kesintisiz Susurluk” hikâyesidir. Derin sessizlik bozuldu, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak...

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ERK ACARER KİMDİR?

Erk Acarer 1972 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sosyal Antropoloji Ana Bilim Dalından mezun olmuştur.

Global, Milliyet, Sabah, Haber Türk ve Cumhuriyet gazetelerinde çalışmıştır. Çeşitli dergilerde, öykü, makale ve denemeleri yayımlanan yazar, halen Bir Gün ve Almanya’da günlük olarak yayınlanan Tageszeitung gazetelerinde görev yapmaktadır. Anı - Anlatı - Günlük - Seyahatname, Araştırma - İnceleme, Çizgi Roman kategorilerinde eserler kaleme almıştır.

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