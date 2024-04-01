Kara paranın seyir defteri ve Türkiye’deki rotası

Haberleri ve araştırmalarıyla gündem yaratan gazeteci Murat Ağırel, yeni kitabı “Havala” ile Türkiye’de son yıllarda giderek daha sık duyulan yasa dışı bir para transferi sistemi ile kara paranın nasıl aklandığını masaya yatırıyor.

Kitaba adını veren “Havala”nın eski çağlardan bugüne gelen, yeni bankacılık sisteminin dışarıda bıraktığı ancak özellikle son 10 yılda uyuşturucu kaçakçılığı ve terörün finansmanı adına sıkça kullanılan bir "havale" yöntemi olduğunu belirten Murat Ağırel, “Fakat çoğu okuyucunun ilk kez karşılaşacağı "Havala", aslında günlük yaşamımızda ekonomiden tutun da göçmen krizine kadar birçok şeyin nedeni” deyip şunları söylüyor:

“Aslında havale de dilimize bu kelimeyle birlikte girmiş durumda. Her ne kadar bugün biz para aktarmak için modern bankaları kullansak da Havala, kuyumcular ve döviz büroları üzerinden artık kara para aklama yöntemi olarak kullanılıyor. Kitapta Havala'ya gelene kadar bu işlerin nasıl döndüğünü gerçek ve yaşanmış olaylar üzerinden örnekler vererek anlatmam gerekiyordu.”

Kitapta yer verilen kurum ve kişilerin tamamının gerçek olduğunun altını çizen Murat Ağırel şöyle devam ediyor:

“Bu kitaba ilk defa yapacağım bir şeyi anlatarak başlamak istiyorum.

Haber kaynağımı açıklayacağım...

Adı: Hasan Rastgeldi, "Savori Muz" adlı şirketin sahibi. Twitter'da "Gazetemuz" adı ile paylaşımlar yapıyordu.

Mersin'deki kokain yakalanmaları arttığı zaman bana ulaştı. Yakalanan kokainler ve Mersin'deki işleyiş hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Hemen hemen tüm muz ticaretine ve muz ticareti adı altında yapılan kokain şemasına sahipti. Tüm organizasyona da hâkimdi.

Dürüst bu adamdı ve ülkesini seviyordu. Gazeteci dostum Timur Soykan’la birlikte kendisini Mersin'de ziyaret ettik. Ziyaretimiz esnasında Ekvador Büyükelçiliği'nde çalıştığını iddia eden birtakım kişilerin kendisini ziyaret ettiğini ve yeni pazar aradıklarından bahsetti. Daha sonra iletişimimiz kesildi. Ulaşamadım.

Birkaç ay Hasan Rastgeldi'den haber alamadım. Telefon numarası kapalı, sosyal medya hesabı ise yanıtsız kalıyordu. Acı haberi dostlarından öğrendim.

Hasan abi ölmüştü. Arabasında "intihar" etmişti.

Mersin'deki yerli muz üreticileri adına yılmadan mücadele eden, gözünü budaktan esirgemeyen bir adamdı…”

Kitapta cevabını bulacağınız önemli sorulardan bazıları şöyle:

*Uyuşturucu kaçakçılığı, göçmen krizi, terör finansmanı... Bu üç büyük sorun nerede buluşuyor?

*Türkiye’ye giren uyuşturucu parası nasıl bir yolla aklanıyor?

*Uyuşturucu tacirleri ve kara para sahipleri milyonlarca doları yurt dışına çıkarmak için hangi yöntemleri deniyorlar?

*Döviz büroları ve kuyumcuların kara para akışındaki rolü ne?

*Kokain ticaretinde muz ithalatı neden en kullanışlı yöntem?

*Varlık Barışı’ndan yararlanan suçlular kimler?

*Varlık Barışı hangi amaca hizmet etti?

*Her geçen gün gelişen teknolojiye rağmen, uluslararası suç örgütleri neden “geleneksel” para aktarma sistemini kullanıyorlar?

*Tüm dünyayı ilgilendiren “Havala” nedir? Türkiye’de kimler kullanıyor?

Kırmızı Kedi Yayınevi

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Ticarette marka farkı

Markam Sen Marka ve Pazarlama Yönetim Danışmanlığı’nın kurucusu Nagihan Ünüvar, marka ve pazarlama yönetimi alanında derin bir bilgi birikimi ve 20 yılı aşkın tecrübelerine dayanarak kitaplaştırdı.

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