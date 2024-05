TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin tüm programları yüksek puanla akredite edildi

Yükseköğretim Kurulu’ndan edinilen verilere göre Türkiye’de 208 üniversite bulunurken, eğitim fakültelerinin sayısı yüze yaklaşıyor. Birçok üniversite imza attıkları başarılarla yüksek eğitim kalitesini ortaya koyarken, bu kapsamdaki son haber, TED Üniversitesi (TEDÜ) Eğitim Fakültesi’nden geldi. Fakültenin, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından eğitim fakülteleri için yetkilendirilmiş tek resmi kuruluş olan Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nden (EPDAD) yüksek düzeyde değerlendirme derecesi alarak akredite edildiği duyuruldu. Böylece TEDÜ Eğitim Fakültesi, 2023-2024 Akademik yılı itibariyle Türkiye’de tüm lisans programları akredite olan tek eğitim fakültesi olma özelliği kazandı.

“TÜM LISANS PROGRAMLARI AKREDITE TEK EĞITIM FAKÜLTESIYIZ”

Eğitim Fakültesi’ndeki tüm lisans programlarının Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kılavuzunda akredite program olarak yer alacağını belirten TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

“EPDAD tarafından yapılan kapsamlı değerlendirmede, fakültemizin tüm programlarının akreditasyon alanında en yüksek düzeydeki değerlendirme derecesini alarak yüksek kalite standartlarına uygunluğunu kanıtlamasından dolayı gururluyuz. Türkiye’de tüm lisans programları akredite olan tek eğitim fakültesi olduk. Değerlendirme ile bu alandaki öncü konumumuzu bir kez daha pekiştirdik. Bu başarıda emeği geçen tüm akademik kadromuza ve destekçilerimize içten teşekkürlerimizi sunarız.”

TÜRKIYE’DEKI ÜNIVERSITELER ARASINDA ILK 5’E GIRDI

Eğitim fakültelerinde 5 lisans programının bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu’ndan edinilen bilgilere göre, bunlardan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği programları 2019’da akredite edildi. Böylece o dönemde Ankara’daki üniversiteler arasında programları akredite olan ilk fakülte unvanını alırken, Türkiye’deki üniversiteler arasında da ilk 5 üniversiteden biri oldu. Öte yandan İngilizce Öğretmenliği lisans programı da 2021’de akredite edilirken İlköğretim Matematik Öğretmenliği için başvuru da geçen yıl yapıldı.

EPDAD tarafından akredite edilen programların 5 yılda bir değerlendirildiğini aktaran TEDÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, programların akredite edilmesi için gerekli koşulları da şu şekilde sıraladı: “EPDAD, akreditasyon kapsamında Avrupa Yükseköğretim Alanında Kalite Güvencesi Standartları (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) temel alınarak oluşturduğu 7 koşulu zorunlu kılıyor. Bunlar arasında öğretimin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi, öğretim elemanları, öğrenciler, fakülte-okul işbirliği, tesisler, kütüphane ile donanım, yönetim, kalite güvencesi başlıkları yer alıyor. Bu alanlar başlangıç, süreç ve ürün olmak üzere üç gruba ayrılıyor. Her standardın değerlendirilmesi içinse ilgili kurumların başarısının devamlılığını kanıtlayan metrikler, 4 dereceli bir puanlama anahtarı uygulanıyor.”

“MEZUNLARIN, ISTIHDAM EDILME SÜRECINDE OLUM ETKI YARATMASINI SAĞLIYOR”

Akreditasyon sürecinin kurumların sürekli gelişimini desteklediğinin altını çizen Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, “Akreditasyon, tüm süreçlerin kalite standartlarının bağımsız bir dış denetleyici tarafından kontrol edilmesi demektir. Bu değerlendirme süreci kurumun başarısını ortaya koyarken, aynı zamanda sürekli olarak da gelişmesini destekliyor. Kurumun eğitim modelindeki güçlü yönleri ve geliştirilmesi gereken alanlarını açığa çıkarıyor. Bu üniversitelerden mezun olan öğrencilerin iş dünyasındaki istihdamında olumlu bir etki yaratmasına olanak tanıyor” diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Hızla dönüşen bir dünyada eğitim açısından bakıldığında değişmeyen tek gerekliliğin, nitelikli öğretmen eğitimi olduğuna inanan ve bu konuda öncü bir rol üstlenen TEDÜ Eğitim Fakültesi olarak, %100 İngilizce yan dal ve çift anadal eğitimi seçenekleri sunuyoruz. Tüm öğrencilerimize Erasmus Değişim Programı kapsamında Avrupa’nın saygın üniversitelerinde öğrenim görme olanağı tanıyor, bilimsel araştırma desteği veriyoruz. Fakültemizdeki tüm programlarda bütüncül bir eğitim metodunu benimsiyoruz. Öğrencilerin sadece teorik bilgi değil, pratik beceriler de kazanması için uygulamalı öğrenme yaklaşımları, projeler, stajlar ve saha çalışmaları gibi imkanlar yaratıyor, gerçek hayat deneyimleri edinmelerini sağlıyoruz. Bu yaklaşımla, öğrencilerin iş dünyasına ve akademik hayata daha hazır bir şekilde mezun olmalarını sağlıyoruz.”