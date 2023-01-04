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Tedavisi mümkün o hastalıktan 1,6 milyon kişi hayatını kaybetti

Dr. Öğr. Üyesi Remzi Karşı, dünyada 2021 yılında 10,6 milyon verem hastası ortaya çıktığını ifade ederek tedavisi ucuz ve mümkün olan bu hastalıktan ise yaklaşık 1,6 milyon kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 10:08
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Tedavisi mümkün veremden 1,6 milyon kişi hayatını kaybetti

Tedavisi mümkün o hastalıktan 1,6 milyon kişi hayatını kaybetti
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Türkiye’de veremle savaşın yüz yıldan daha uzun süredir yürütüldüğünü belirten Dr. Öğr. Üyesi Remzi Karşı şunları söyledi:

“Cumhuriyetin ilan edilmesi sonrasında verem savaşında önemli bir gelişme yaşandı. Savaşlar, göçler, yoksulluk, zorluklar halen devam ediyor. Bütün bu sorunlar, tüberküloz kontrolünde ciddi olumsuz etkiler yapıyor. Zaten sağlık altyapısı ve personeli eksikliği, ekonomik zorluklar, yoksunluklar yaşayan Afrika ve Asya ülkeleri, bugünün artan sorunlarıyla daha ciddi bir tüberküloz tablosu gösteriyor. Dünyada 2021 yılında 10,6 milyon verem hastası ortaya çıktı. Yaklaşık 1,6 milyon verem hastası da öldü. Tüberkülozun teşhisi kolay, tedavisi ucuz ve mümkün olan bir hastalık olmasına rağmen verem hastalığının kontrol altına alınamaması, ölümlerin sürmesine, hastalık sebebiyle ekonomik ve sosyal sorun yaşayan insanların acı çekmesine sebep olmaktadır. Dünyada en çok verem hastası Hindistan’dadır ve yaklaşık 3 milyon kişide hastalık vardır”

“VEREM İLE İLGİLİ HİZMETLER, ÖZEL BİR FAALİYET ALANIDIR”

Mevcut verem savaşının, dünyadaki çok yönlü ve büyük boyutlu bu sorunu çözebilecek durumda olmadığını belirten Karşı, şunları söyledi:

“Türkiye’de tüberküloz kontrolünde verem savaşı dispanserleri önemli bir rol üstlenmektedir. Yaptıkları hizmetler ücretsizdir. Teşhis, tedavi, kayıt, temaslı muayenesi, koruyucu tedavi, risk gruplarının taranması, halka yönelik eğitim, yaptıkları hizmetlerin önde gelenleridir. Bu dönemde, hasta sayısı hızla düşüş göstermiştir. Her yıl hasta sayısı yaklaşık yüzde 5 düşmektedir. Türkiye’de kayıtlı verem hastası sayısı 2018 ve 2019 yıllarında yıllık 11 binden fazla iken 2020 ve 2021 yıllarında yaklaşık yıllık 9 bindir. Salgın döneminde verem savaşı dispanserlerinin muayene sayıları, röntgen film sayıları, bakteriyoloji çalışmaları, temaslı muayeneleri düşmüştür. Verem savaşı dispanserlerinin düzenli çalışması önemlidir. Bunun için, çalışanların desteklenmesi, aynı konumdaki birinci basamak personeli ile eşit ekonomik koşullar sağlanması gereklidir. Verem ile ilgili hizmetler, özel bir faaliyet alanıdır. Çalışanların bu alanda eğitim almalarına ihtiyaç vardır”

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