Tefecilere operasyon

Kaynak: İHA
Tefecilere operasyon
Edirne’nin Keşan ilçesinde jandarma ekipleri tefecilere karşı yaptığı operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı.

Keşan’da jandarma, tefecilik yapan 6 kişiyi operasyonla yakaladı. Jandarma, Keşan’da yasa dışı yollardan para kazanan tefecileri takibe aldı. 6 farklı adrese eş zamanlı baskın yapan jandarma, şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde arama yaptı.

Aramalarda; 51 adet boş senet, 1 adet doldurulmuş senet, 3 adet borç-alacak listesi, 1 adet borçluların isimlerinin yazılı olduğu defter, 4 adet tapu belgesi, 2 adet noterden yapılmış araç satış sözleşmesi, 6 adet cep telefonu, 1 adet ruhsatsız silah, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 2 adet av tüfeği mermisi bulundu. Gözaltına alınan 6 kişinin ifadeleri alınıyor.

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