Tefecilere şok operasyon. 58 ilde yüzlerce şüpheli yakalandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tefecilere şok operasyon. 58 ilde yüzlerce şüpheli yakalandı

58 ilde tefecilere yönelik yapılan Kuyu-29-8 operasyonunda 160 şüpheli şahsın yakalandığı açıklandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada 58 ilde tefeci ve dolandırıcılara yönelik Kuyu-28 operasyonunun yapıldığını açıkladı. Yapılan operasyon EGM KOM Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlükleri KOM ve Mali suçlarla mücadele şube müdürlükleri tarafından yapıldı.

Yakalanan şahısların;

  • Tefecilik
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Yönelik Nitelikli Dolandırıcılık,
  • Kişilere Karşı Nitelikli Dolandırıcılık,
  • Edimin İfasına Fesat Karıştırma,
  • Resmi Belgede Sahtecilik ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet

suçlarını işledikleri tespit edildi.

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