Tefecilere şok operasyon. 58 ilde yüzlerce şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada 58 ilde tefeci ve dolandırıcılara yönelik Kuyu-28 operasyonunun yapıldığını açıkladı. Yapılan operasyon EGM KOM Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlükleri KOM ve Mali suçlarla mücadele şube müdürlükleri tarafından yapıldı.
Yakalanan şahısların;
- Tefecilik
- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Yönelik Nitelikli Dolandırıcılık,
- Kişilere Karşı Nitelikli Dolandırıcılık,
- Edimin İfasına Fesat Karıştırma,
- Resmi Belgede Sahtecilik ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet
suçlarını işledikleri tespit edildi.
5️⃣8️⃣ ilde Tefecilere ve Dolandırıcılara yönelik Mali Suç Örgütlerine düzenlenen “KUYU-28” operasyonlarında 1️⃣6️⃣0️⃣ şüpheli yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 24, 2024
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Organize suç örgütleri ve çeteler gibi tefecilere de göz açtırmayacağız ❗️
????Emniyet Genel Müdürlüğü KOM… pic.twitter.com/Cy7PfmSpT4