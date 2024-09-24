Tefecilere şok operasyon. 58 ilde yüzlerce şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada 58 ilde tefeci ve dolandırıcılara yönelik Kuyu-28 operasyonunun yapıldığını açıkladı. Yapılan operasyon EGM KOM Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlükleri KOM ve Mali suçlarla mücadele şube müdürlükleri tarafından yapıldı.

Yakalanan şahısların;

Tefecilik

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Yönelik Nitelikli Dolandırıcılık,

Kişilere Karşı Nitelikli Dolandırıcılık,

Edimin İfasına Fesat Karıştırma,

Resmi Belgede Sahtecilik ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet

suçlarını işledikleri tespit edildi.