Tefecilik çetesi çökertildi: Iğdır’da 8 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen 6 aylık titiz çalışma sonucu, borç para karşılığı haksız kazanç sağlayan 8 şüpheli, 12 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 9 adet cep telefonu, 2 adet tabanca, 239 adet fişek, 1 adet av tüfeği, 14 adet av tüfeği fişeği, 1 adet bıçak, 1 adet muşta, 1 adet teleskopik cop, çok sayıda çek ve senet ile alacakların yazılı olduğu 4 ajanda ele geçirildi.

İzmir’de tefeci operasyonu

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.