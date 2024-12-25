Tefecilik çetesi çökertildi: Iğdır’da 8 kişi yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Iğdır'da tefecilik yaptığı iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda borçlulara ait ajandalar da ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen 6 aylık titiz çalışma sonucu, borç para karşılığı haksız kazanç sağlayan 8 şüpheli, 12 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Tefecilik çetesi çökertildi: Iğdır’da 8 kişi yakalandıAdreslerde yapılan aramalarda 9 adet cep telefonu, 2 adet tabanca, 239 adet fişek, 1 adet av tüfeği, 14 adet av tüfeği fişeği, 1 adet bıçak, 1 adet muşta, 1 adet teleskopik cop, çok sayıda çek ve senet ile alacakların yazılı olduğu 4 ajanda ele geçirildi.

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Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Tefecilik çetesi çökertildi: Iğdır’da 8 kişi yakalandı

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