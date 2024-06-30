Tefecilik operasyonu

Kaynak: İHA
Tefecilik operasyonu

Hakkari'de suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 14 kişiden 5'i tutuklandı.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak yapılan teknik ve fiziki takipler sonucu ilimiz merkezinde 1 şahıs cezaevinde 14 kişi, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına karıştığı tespit edildi. 25 Haziran 2024 tarihinde 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şahıs adreslerinde yakalanmış, adreslerde yapılan aramada 1 adet AK-47 uzun namlulu silah ve bu silaha ait 4 adet şarjör, 1 adet pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 3 adet şarjör, 4 adet ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait çok sayıda fişek, çok sayıda senet ele geçirildi. Şüpheli şahıslar mahkemeye sevk edilmiş olup 5 şahıs tutuklanmış, 7 şahıs ise mahkemece adli kontrol şartı ile 2 şahıs ise emniyetten serbest bırakılmıştır" denildi.

Son Haberler
Dalgalara kapılan şahıs hayatını kaybetti Gündem
Dalgalara kapılan şahıs hayatını kaybetti
Sosyal medya alev aldı Magazin
Sosyal medya alev aldı
36 bin kişiyi 2 defa dolandırdılar. Böyle vurgun görülmedi tam 10 milyar lira Gündem
36 bin kişiyi 2 defa dolandırdılar. Böyle vurgun görülmedi tam 10 milyar lira
Üzerine cam düşen adam yaralandı Gündem
Üzerine cam düşen adam yaralandı
Yılmaz Vural çaresiz kaldı Spor
Yılmaz Vural çaresiz kaldı
İsrail gece boyunca Filistin’i bombaladı Dünya
İsrail gece boyunca Filistin’i bombaladı
Yeniçag Gazetesi: Emekliyi mezar taşı olarak görmeyin Gündem
Yeniçag Gazetesi: Emekliyi mezar taşı olarak görmeyin