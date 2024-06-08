Tefecilik yapan 3 şahıs operasyonla yakalandı

Denizli'nin Çivril bölgesinde faaliyet gösteren bir suç şebekesine karşı düzenlenen operasyonda, jandarma ekipleri tefecilik faaliyetlerinde bulundukları öne sürülen kişilere yönelik geniş çaplı bir baskın gerçekleştirdi.

Operasyon neticesinde, çok miktarda senet ve tapu ele geçirilen 4 zanlıdan 3'ü tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi. Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan detaylı aramalarda, ajanda ve dijital materyaller de dahil olmak üzere önemli deliller toplandı. Toplanan bu delillerle birlikte, mahkemeye çıkarılan zanlılardan 1'i adli kontrol şartı altında serbest bırakılırken, diğer 3'ü ise tutuklanarak adalete teslim edildi.