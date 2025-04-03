Teğmen Ebru Eroğlu’ndan göğsümüzü kabartan savunma!

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atıp, subay andı okuyan 5 teğmen TSK’dan ihraç edilmişti. İhraç edilen 5 teğmen ise orduya geri dönmek için dava açmıştı. Teğmenlerden biri olan Ebru Eroğlu’nun dilekçe savunmasında söyledikleri göğsümüzü kabarttı.

EROĞLU: DEVLETİME YAKIŞIR BİR HARBİYE’Lİ OLMAYA ÇALIŞTIM

Sözcü’nün ulaştığı Ebru Eroğlu’nun dilekçedeki savunmasında şu ifadeler yer aldı:

“Harbiye’ye 1. girdim, 1. bitirdim. Kayakta, koşuda, atışta 1. oldum, dalgıç sertifikası aldım. Erkeklerin katıldığı komando kursunu 58. bitirdim. Bakanlık beni başarılarımdan dolayı İtalya’daki silahlı çatışma yarışmasına gönderdi. Devletime yakışır bir Harbiye’li olmaya çalıştım. TSK’ya derinden bağlıyım. Disiplinsizlik kastım olamaz.’

NE OLMUŞTU?

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatıp “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan 5 teğmen TSK, tarafından ihraç edilmişti. Teğmenlerin komutanına da aynı şekilde ihraç kararı verilmişti. Ardından teğmenler ihraç kararına ilişkin dava sürecini başladı. Son olarak dava sürecini başlatanlar arasına komutanlarda eklenmişti.