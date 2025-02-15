Teğmenlerde gündemi sarsacak dava!

Kara Harp Okulu Mezuniyet töreni sonrası Subay Andını okudukları gerekçesiyle disiplinsizlik iddiasıyla TSK’dan ihraç edilen 5 teğmenden Serhat Gündar, kararının iptali için Ankara 20. İdare Mahkemesinde dava açtı.

30 Ağustos 2024’te Kara Harp Okulu Mezuniyet töreni sonrası Subay Andını okuyup “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyen, teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar, Deniz Demirtaş ve Batuhan Gazi Kılıç disiplinsizlik yaptıkları iddiası ile TSK’dan ihraç edilmişti. Ayrıca, Yemin töreninde görev yapan 3 komutan da ordudan atılmıştı. Nefes gazetesinde Tarık Işık'ın haberine göre; teğmenlerden Serhat Gündar, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne geri dönebilmek için hukuksal yollara yöneldi. Serhat Gündar, yürütmenin durdurulması ve Yüksek Disiplin Kurulu kararının iptali için Ankara 20. İdare Mahkemesinde dava açtı.

“BU SÖZLERDEN ‘PLAN’ ÇIKARABİLMEK İÇİN NASIL BİR ZEKA GEREKİYOR”

29 Ağustos akşamı teğmenlerin kendi aralarında kutlama yaptıklarını, devre ikincisi Mevlüt Karabacak’ın andı okuttuğunu, dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu’nun bundan rahatsız olduğunu ve 30 Ağustos’taki olayın gerçekleştiğini ifade eden Gündar’ın avukatlarından Namık Öztürk, şunları söyledi;

“Serhat Teğmen ‘Ebru Teğmen birinciydi. Subay andını onun okuması gerekirdi’ demiş. Bu sözlerden ‘plan’ çıkarabilmek için nasıl bir zeka gerekiyor. Dava incir çekirdeğini bile doldurmuyor.” Serhat Gündar ise “Hakkımızda çeşitli tehditler yapıldı. Ailem gördüğüm kurum bunlara sessiz kalmıştır. En büyük üzüntüm, aldığım eğitimin karşılığını verememek olacaktır”