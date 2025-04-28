Teğmenlerin ihraç davasında MSB ilk defa savunma yaptı

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Teğmenlerin ihraç davasında MSB ilk defa savunma yaptı

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde Subay Andı’nı okuyup “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” dedikleri için TSK’dan ihraç edilen 5 teğmenin açtığı davada, Milli Savunma Bakanlığı ilk kez savunma yaptı.

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin resmi kısmı sona erdikten sonra kendi aralarında kılıç çatarak, mevzuattan kaldırılan Subay Andı’nı okuyan ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan 5 teğmen, “disiplinsizlik” gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edildi. Teğmenler, ihraç kararının iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle dava açarken, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bu davalarda ilk kez savunma yaptı.

Gazeteci Müyesser Yıldız’ın web sitesinden aktardığı bilgilere göre, MSB’nin savunmasında dikkat çekici ifadeler yer aldı. Bakanlık, “TSK’nın, hizmetini aksatan, idari mekanizmasına ve üstlenmiş olduğu kamu hizmetinin yürütülmesine zarar veren ajanlarını bünyesi dışına çıkarması doğaldır” şeklinde bir ifade kullanırken, teğmenlerin eyleminin “toplumda ayrışmaya yol açtığını, TSK’nın Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılığının haksız şekilde sorgulanmasına neden olduğunu ve bu nedenle TSK’nın millet nezdindeki itibarının zedel improvvisata, teğmenlerin “TSK’nın itibarının zedelendiğini” iddia etti.

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MSB, bu gerekçelerle ihraç kararının hukuka uygun olduğunu savunarak, teğmenlerin telafisi güç veya imkânsız zararlara uğramadığını öne sürdü ve davanın reddini talep etti.

Ancak, MSB’nin teğmenlerin zarar görmediği iddiasına karşın, her bir teğmene 450-500 bin lira civarında tazminat çıkarıldığı belirtildi. Bu tazminatı ödeyebilmek için teğmenlerden birinin babasının, bireysel emeklilik sisteminde biriken parasını çekmek zorunda kaldığı öne sürüldü.

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