Tehditçi çikolata CEO'sunun vergi vermediği ortaya çıktı

Vatandaşı tehdit eden Patiswiss çikolata markası CEO’su Elif Aslı Yıldız hakkında skandal bir olay daha ortaya çıktı. Gazeteci Gökhan Özbek, Yıldız hakkında açık veriler üzerinde yaptığı detaylı araştırmalarda bir gerçeği ortaya çıkardı.

Elif Aslı Yıldız’ın sadece 3 buçuk yılda ışık hızı ile yükseldiğini kaydeden Elif Aslı Yıldız’ın markası olan Patiswiss markasının vergi levhasını ortaya çıkaran Gökhan Özbek, Patiswiss markasının sadece 3 buçuk yıl içerisinde 4 fabrikaya, 750 çalışana, on binlerce satış noktasına ve milyonlarca dolar ciroya rağmen sadece 41 bin liralık bir vergi ödediğini paylaştı.

250 MİLYON DOLAR CİRO YAPMIŞ

Eski zamanlara dair gazete küpürleri arasında Elif Aslı Yıldız’ın bir gazeteye verdiği röportajı paylaşan Özbek, Yıldız’ın 2022 yılsonunda 250 milyon dolar ciroya ulaştığını ve 2023 yılında da hedeflerinin 500 milyon dolar olduğunu açıkladığı röportajı paylaştı.

PEKİ NE OLMUŞTU?

Elif Aslı Yıldız’ın bir vatandaşı sadece kendi markasına ait olan küflenmiş çikolatayı paylaşmasının ardından yaptığı tehditler ile gündeme gelmişti. Esra U. isimli bir vatandaş marketten aldığı Patiswiss marka çikolatasını ev gelip açtığında çikolatanın küf tuttuğunu gördü. Bunun üzerine durumu sosyal medya hesabından paylaşan vatandaş, paylaşımının altına Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu’nu etiketledi.

Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız bu paylaşımın altına yorum yaptı ve karşısında MİGROS ve kendilerinin olduğunu belirterek tehdit etti.

Tehdit mesajları ile bir anda gündeme gelen Elif Aslı Yıldız daha sonra sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama üzerine açıklama yayınlayarak kendisinin yanlış anlaşıldığını fakat bu durum karşısında sakin kalmanın zor olduğunu belirtti.

TEPKİLERE DAYANAMADI

Elif Aslı Yıldız’a gelen eleştirilerin ardı arkası kesilmedi. Hakkındaki tepkilere daha fazla dayanamayan Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu dün Instagram hesabından yaptığı açıklama ile Patiswiss markasının Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İstifa mektubunda yaptığı hareketin yanlış olduğunu bu sebepten dolayı herkesten özür dilediğini açıkladı.

EVLİLİĞİ DE GÜNDEM OLDU

Gündeme vatandaşa ettiği hakaret ile gelen Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu hakkında ortaya çıkan her detay geniş yankı uyandırdı. Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu’nun Karel Elektronik sahibi Sinan Tunaoğlu ile evlendiği ortaya çıktı.

İddialara göre Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu Karel Elektronikte Savunma Üretim Baş Mühendis görevini yaparken kendisinden 40 yaş büyük olan Sinan Tunaoğlu ile tanışıp, genç kocasından boşanarak evlendi.

MARKETLER ÜRÜNLERİNİ RAFTAN KALDIRDI

Tunaoğlu hakkında ortaya çıkan her detay ile beraber markası da marketlerin raflarından kalkmaya başladı. İlk olarak MİGROS raflarından kaldırılan Patiswiis markası daha sonra sanal marketlerden ve satışa sunulduğu diğer marketlerin raflarından da kaldırıldı.