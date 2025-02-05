Tehlike büyüyor! 'Sarı serum' yine can aldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tehlike büyüyor! 'Sarı serum' yine can aldı

İstanbul Ataşehir'de iddiaya göre, evinde 'sarı serum' tedavisi alan bir kişi fenalaştı. Hastaneye kaldırılan vatandaş tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İstanbul Ataşehir'de iddiaya göre evde 'sarı serum' tedavisi alan Harun Bayramoğlu (64), fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, dün gece saat 00.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde 'sarı serum' tedavisi alan Harun Bayramoğlu, bir süre sonra fenalaştı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Bayramoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi gören Bayramoğlu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Bayramoğlu'nun cenazesi yakınları tarafından dün teslim alındı.

yy.jpegPolis olayla ilgili inceleme başlatırken Harun Bayramoğlu'nun cenazesi Erenköy Sahrayı Cedit camisinde kılınan cenaze namazının ardından Pendik Ballıca Köyü mezarlığına defnedildi.

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