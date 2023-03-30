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Tehlike çanları çalan baraj doluyor

Sivas'ta şehrin su ihtiyacının karşılandığı 4 Eylül Barajı kuraklık nedeniyle kurumuştu. Baraj, yağan yağmurlarla birlikte yeniden su tutmaya başladı.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 14:58
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Tehlike çanları çalan baraj doluyor

Tehlike çanları çalan baraj doluyor
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İHA'nın haberine göre, Sivas’ta içme suyu ihtiyacının karşılandığı 4 Eylül Barajı, yaşanan kuraklık nedeniyle tamamen kurumuştu. Barajın kurumasıyla geçtiğimiz dönemde Sivas'ta su kesintileri yaşandı. 

Pusat Barajı'ndan yapılan takviyeyle şehre su verilebildi. Eriyen kar suları ve yağan yağmurlar Sivas için umut oldu. Neredeyse çöle dönen baraj, yeniden su tuttu. 4 Eylül köyü muhtarı Ali Pek, yağışların Nisan ayının sonuna kadar devam etmesi halinde barajda depolanacak suyla 1 senelik su ihtiyacının karşılanabileceğini söyledi.

"YAĞIŞLAR SEVİNDİRDİ"

Muhtar Ali Pek, tamamen kuruyan barajın yeniden su tuttuğu belirterek, "Bu barajın temeli yaklaşık 1960’ta atılmış ama 1996 yılında faaliyete geçmiş. O dönemlerde yağışlar boldu ve ilk kez tamamen doldu. O tarihten itibaren günümüze kadar su tüketimi ve kuraklıktan dolayı su seviyesi düştü. Bu sene de seviye tamamen düştü" dedi.

Ali Pek "Yağan kar ve yağmurlar bu seviyede devam ederse yaklaşık 1-2 ay içerisinde belediye buradan şehre su vermeye başlar. Buradaki su tamamen çekilmişti, belediye buradaki suyu pompalar ile şehre basıyordu. Pusat-Özen Barajı'ndan suyu getirip şehre verince buradaki suyu kestiler. Bu yağan yağmur ve kar suları inşallah baraja faydalı olacak. Şu an Mart ayı bu şekilde Nisan’ın sonuna kadar yağışlı çıkarsa baraj şehrin 1 senelik su ihtiyacını karşılar diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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