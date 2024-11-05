Tehlike giderek büyüyor! 2 vaka daha tespit edildi

Maymun çiçeği virüsünün klad 1b varyantı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel acil durum ilan edilmişti. Klad 1b, M çiçeği virüsünün yeni formu.

Reuters'ta yer alan habere göre; UKHSA, "Mpox, yakın temasın olduğu evlerde çok bulaşıcı, bu nedenle aynı ev içerisinde daha fazla vaka görmek beklenmedik bir durum değildir" ifadelerini kullandı.

İLK VAKA LONDRA’DA TESPİT EDİLMİŞTİ

UKHSA geçen hafta, Afrika'daki etkilenen ülkelere yakın zamanda seyahat eden bir hastada ilk vakanın Londra'da tespit edildiğini ve kişinin hastaneye sevk edildiğini bildirmişti.

UKHSA, iki yeni hastanın da şehirde uzman bakımı altında olduğunu ve sağlık çalışanlarının herhangi bir doğrulanmış vakaya müdahale etmek için donanımlı ve hazır olduğunu söyledi.

48 BİNDEN FAZLA ŞÜPHELİ VAKA GÖRÜLDÜ

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (Africa CDC) göre, bu yıl 19 Afrika ülkesinde 48 binden fazla şüpheli mpox vakası görüldü ve bunlardan 1.048'i ölümle sonuçlandı. Kıtadaki vaka sayısı geçen yıla göre %500 arttı. Mpox klad 1b ayrıca Almanya, İsveç, Hindistan ve Tayland'da da rapor edildi.

ENFEKSİYON HAFİF OLSA DA ÖLDÜREBİLİR

Mpox, tipik olarak grip benzeri semptomlara ve irin dolu lezyonlara neden olan viral bir enfeksiyon ve genellikle hafif olsa da öldürebilir. Klad 1b'nin klad 2'den daha şiddetli hastalığa neden olduğu düşünülüyor. Her iki form da cinsel temas da dahil olmak üzere yakın fiziksel temas yoluyla bulaşabilir.