Bu mumyalar tehlike saçıyor. Uzmanlardan 'Sakın yaklaşmayın' dedi

Editör: Hamza ÖZALKUŞ

Meksika'da Milli Tarih ve Antropoloji Müzesi'nde sergilenen mumyalar, Antik Mısır'dakilerin aksine kuru, mineral açısından zengin topraklarında gömülen insanlardan oluşmalarıyla dikkatleri çekiyor.

1860'lı yıllardan itibaren aileler cenaze masraflarını karşılayamamaya başladı. Hal böyle olunca mumyalar mezarlarından çıkartılarak müzede sergilenmeye başlandı.

Mumyaların saçları, derisi ve orijinal kıyafetleriyle sergilenen mumyalardan birinin üzerinde mantar oluşumu gözlendi. Müzeden yapılan açıklamada ilk kez 2021 yılının Kasım ayında bu oluşum gözlendiği ve bunun yayılma ihtimalini doğurabileceği yönündeydi.

Bahsi edilen mantarın türüne yönelik açıklama yapmayan uzmanlar, mumyaların camla kaplı bir alan olmadan sergilenmesinin halk sağlığı için endişe verici olduğuna dikkat çekti.

Kültürel mirasın ve halk sağlığının korunması için ayrıntılı bir araştırma yapılmasını söyleyen uzmanlar endişelerini dile getirdi.

Haftada 4 bin kişinin ziyaret ettiği müzede 100'den fazla insan kadavrası bulunuyor. Bu mumyaların hepsinin ortak özelliği, mezardan çıkarılmış olmaları.

'Doğal mumyalama' olarak tanımlanan bu olay, ölen kişinin deri ve organlarının herhangi bir kimyasal madde kullanmadan korunması olarak tanımlanıyor.

Bu şartların oluşması içinse; aşırı soğuk hava, düşük oksijen seviyesi ve kuraklık gibi faktörler gerekiyor.