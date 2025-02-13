Tehlikeli sürüş yapan motorcuya 14 bin TL para cezası!

Kaynak: DHA
Tehlikeli sürüş yapan motorcuya 14 bin TL para cezası!

Çanakkale'de, motosiklet ile trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek ihlallerde bulunduğuna sosyal medyadaki paylaşımlarından tespit edilen S.S.'ye (26), 14 bin 69 lira idari para cezası kesilip, hakkında adli işlem başlatıldı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde sanal devriye hizmetleri kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde S.S.'nin sosyal medya hesabında motosikleti ile trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek ihlallerde bulunduğuna paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Bu görüntülerden yola çıkan polis ekipleri S.S.'yi gözaltına alınıp, hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı. S.S.'ye ayrıca, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek', "abartı egzoz" ve "farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak" ihlallerinden toplam 14 bin 69 lira idari para cezası kesildi. uygulandı. Öte yandan S.S.'nin kullandığı 19 AAB 369 plakalı motosikleti trafikten men edildi.

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