Tek başına yaşayan kadın evinde öldürüldü

Kaynak: DHA
Tek başına yaşayan kadın evinde öldürüldü

Kırıkkale'de bir evde tek başına yaşayan 80 yaşındaki kadın, evinde öldürülmüş halde bulundu.

Bahçelievler Mahallesi 702 Sokak'taki 4 katlı apartmanın ikinci katında akşam saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre yalnız yaşayan Gülistan Avcı (80), torunu tarafından hareketsiz halde yatarken bulundu. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk inceleme sonucu Avcı’nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

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Kesici aletle öldürüldüğü tespit edilen Avcı’nın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay ilişkin soruşturma başlattı.

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