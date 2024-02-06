Tek bir kelime 21 yıllık tazminatını yaktı

Çalıştığınız yerde saraf edilen sözler dikkat...İş yerinde arkadaşlarına sarf ettiğ bir söz 21 yıllık Kıdem tazminatının yanmasına neden oldu. Bunun son örneği Sakarya Bölge Adliye Mahkemesinde yaşandı.

"KAŞAR" DEDİ HAYATI KARARDI

İddiaya göre bir işçi çay molasında iki işçiyle sohbet eden vardiye amirine "Yeni karaşlarını buldun" dedi. İşçiler ile vardiya amiri tepki gösterdi, işçi şaka yaptığını belirterek özür diledi. Ancak işveren, söz konusu işçilerin şikayetçi oldukları gerekçesiyle önce disiplin soruşturması açtı. 2021 yılına kadar kesintisiz 21 yıl çalışan işçiyi, İş Kanunu’nun işverene derhal fesih hakkı veren 25/II-b maddesi uyarınca tazminatsız olarak işten çıkardı.

“KIDEM TAZMİNATI ÖDENSİN” DEDİ

Bunun üzerine işçi işe iade davası açtı. İşçinin avukatı, müvekkilinin vardiya amirini çok yakından tanıdığını ve sakalaştığını belirtip, işverenin feshin son çare olması ilkesine uymadığını bu nedenden dolayı da işe iadesini talep etti.

İşveren tarafı işçinin iş arkadaşlarına karşı onur, şeref ve namuslarına dokunacak söz sarf ettiğini, “kaşar” dediği işçilerle arkadaşlığı bulunmadığı gerekçesiyle işe iade talebinin reddini istedi. Mahkeme, İşçiye kıdem tazminatının ödenmesine karar verdi.

İŞVEREN HAKLI BULUNDU

İş mahkemesinin kararına karşı iki taraf da istinaf başvurusunda bulundu. Dosyayı inceleyen Sakarya BAM, iş mahkemesinin işçinin işe iade talebini reddetmesini yerinde buldu. Ancak, iş mahkemesinin haklı nedenle feshin ölçülü olmayacağı gerekçesiyle kıdem tazminatı ödenmesi yönündeki kararının doğru olmadığı belirtilen BAM kararında, davacı işçinin sarf etmiş olduğu sözler nedeniyle şikayetçilerin namuslarına halel gelmesi endişesini yaşadıkları, şakanın ölçülü olması gerektiği, bu sınırı aştığı ifade edilerek işverenin işçiyi tazminatsız işten atması haklı bulundu.

BAM’ın kararı Yargıtay yolu kapalı olarak kesin nitelik taşıdığından işçinin 21 yıllık çalışma karşılığı kıdem tazminatı alma şansı tümüyle ortadan kalktı