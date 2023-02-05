5 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ahmet Hakan, Hakan Bayrakçı’yla tırnak kesme skandalını konuştu. Tek bir yerde izleyiciden özür dilenmedi

Ahmet Hakan, Hakan Bayrakçı’yla tırnak kesme skandalını konuştu. Tek bir yerde izleyiciden özür dilenmedi

CNN Türk canlı yayınında Hakan Bayrakçı’nın tırnaklarını kesmesi tepkilere neden olurken, Ahmet Hakan, Bayrakçı ile yaptığı röportajı yazdı. Tek bir yerde izleyiciden özür dilenmedi.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 10:14
Takip Et

Tek bir yerde izleyiciden özür dilenmedi. Ahmet Hakan, Hakan Bayrakçı’yla tırnak kesme skandalını konuştu

Ahmet Hakan, Hakan Bayrakçı’yla tırnak kesme skandalını konuştu. Tek bir yerde izleyiciden özür dilenmedi
+
Aa
-

Ahmet Hakan’ın sunduğu programda, konuklardan Hakan Bayrakçı’nın tırnaklarını kemesi büyük tartışmalara neden oldu.

Ortaya çıkan kötü görüntü eleştirilere neden olurken, önce Bayrakçı, sosyal medyada hesabından kendini savundu daha sonra da Ahmet Hakan, Bayrakçı ile yaptığı röportajı köşesine taşıdı.

Ahmet Hakan, konuyu köşesine taşımasına gerekçe olarak ise, nereyi açsa aynı tartışmanın döndüğünü görmesini gösterdi.

"İŞİN İÇİNE SİYASET GİRDİ" SAVUNMASI

Kendisinin yaşanan olayı fark etmediğini ve fark etse müdahale edeceğini belirten Ahmet Hakan, "Hakan Baba, ne yapıyorsun? derdim" ifadelerini kullandı. Olayın büyümesini ise "Düşmanımız epey fazla, hamdolsun" sözleriyle yorumladı.

Bayrakçı için, "Sen çok medeni bir insansın. Nazik, janti bir adamsın. İyi eğitim almışsın" diyerek övgüler düzen Hakan, "İnsanlar haklı olarak tepki gösterdi. Tepkileri haklı buluyor musun?" diye sordu.

TEK BİR YERDE ÖZÜR YOK

Kendini savunan Hakan Bayrakçı ise Hakan ile benzer reaksiyon göstererek, "Tepkiler elbette haklı. Hoş olmadı. Ama önemli bir husus var. Hakaret ederek her türlü şeyi yazanlar genelde aynı siyasi görüşte olan insanlar." ifadelerini kullandı ve işin içine siyasetin girdiğini söyledi.

"Kişisel krizlerimin en büyüğü bu değildi. Sanırım ikincidir" diyen Hakan Bayrakçı’nın röportajın hiçbir yerinden izleyiciden özür dilememiş olması ise dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında ilginç anlar yaşandı.

Konuklardan SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, tırnaklarını keserken görüntülendi.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Milyonların izleyebileceği ulusal bir kanalda tırnaklarını kesen Bayrakçı'nın hareketi, izleyiciye saygısızlık olarak yorumlandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

1950
5.02.2023 10:52
Adamın biri babası ölünce hayvan ile halvete girmiş, bunu gören adam ulan ne utanmaz adamsın, baban yeni öldü deyince, ben ne yaptığımı biliyormuyum demiş, Hakan’ın ki de o misal  
 
Asker
5.02.2023 10:47
Türk milleti sevmeyenler mi özür dileyecek bunlar Türk milletini sevseydiler ülkeyi soyanların koruyucusu olmazdı bunlar alışmış sadece ceplerini düşünürler Türk milletini düşünmezler.  
 
Dursun ABASIZ
5.02.2023 10:34
Özürü adam diler.Ahmet Hakan adam mı, birilerinin uşağı mı? Adama müdahale edemediğini göre...  
 
TÜM YORUMLAR (7)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
1
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
﻿Habertürk canlı yayınında olay anlar Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı
2
﻿Habertürk canlı yayınında olay anlar Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı
﻿Habertürk canlı yayınında olay anlar Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
3
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
﻿Kerem Ökten kar fırtınasının nereye vuracağı açıkladı. Şu an hızla yaklaşıyor
4
﻿Kerem Ökten kar fırtınasının nereye vuracağı açıkladı. Şu an hızla yaklaşıyor
﻿Kerem Ökten kar fırtınasının nereye vuracağı açıkladı. Şu an hızla yaklaşıyor
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
5
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
﻿Plastik devinde miras kavgası
6
﻿Plastik devinde miras kavgası
﻿Plastik devinde miras kavgası
﻿Davutoğlu'ndan Erdoğan'a ‘Bahçeli’ göndermeli tepki: Nereden nereye?
7
﻿Davutoğlu'ndan Erdoğan'a ‘Bahçeli’ göndermeli tepki: Nereden nereye?
﻿Davutoğlu'ndan Erdoğan'a ‘Bahçeli’ göndermeli tepki: Nereden nereye?
﻿Kuğulu Park'taki havuz buz tuttu
﻿Kuğulu Park'taki havuz buz tuttu
﻿Kuğulu Park'taki havuz buz tuttu
﻿Uyanır uyanmaz bu oluyorsa durum ciddi
﻿Uyanır uyanmaz bu oluyorsa durum ciddi
﻿Uyanır uyanmaz bu oluyorsa durum ciddi
﻿Akdeniz'de deprem
﻿Akdeniz'de deprem
﻿Akdeniz'de deprem
﻿MİT ve emniyetten ortak IŞİD operasyonu
﻿MİT ve emniyetten ortak IŞİD operasyonu
﻿MİT ve emniyetten ortak IŞİD operasyonu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.