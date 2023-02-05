Ahmet Hakan, Hakan Bayrakçı’yla tırnak kesme skandalını konuştu. Tek bir yerde izleyiciden özür dilenmedi

Ahmet Hakan’ın sunduğu programda, konuklardan Hakan Bayrakçı’nın tırnaklarını kemesi büyük tartışmalara neden oldu.

Ortaya çıkan kötü görüntü eleştirilere neden olurken, önce Bayrakçı, sosyal medyada hesabından kendini savundu daha sonra da Ahmet Hakan, Bayrakçı ile yaptığı röportajı köşesine taşıdı.

Ahmet Hakan, konuyu köşesine taşımasına gerekçe olarak ise, nereyi açsa aynı tartışmanın döndüğünü görmesini gösterdi.

"İŞİN İÇİNE SİYASET GİRDİ" SAVUNMASI

Kendisinin yaşanan olayı fark etmediğini ve fark etse müdahale edeceğini belirten Ahmet Hakan, "Hakan Baba, ne yapıyorsun? derdim" ifadelerini kullandı. Olayın büyümesini ise "Düşmanımız epey fazla, hamdolsun" sözleriyle yorumladı.

Bayrakçı için, "Sen çok medeni bir insansın. Nazik, janti bir adamsın. İyi eğitim almışsın" diyerek övgüler düzen Hakan, "İnsanlar haklı olarak tepki gösterdi. Tepkileri haklı buluyor musun?" diye sordu.

TEK BİR YERDE ÖZÜR YOK

Kendini savunan Hakan Bayrakçı ise Hakan ile benzer reaksiyon göstererek, "Tepkiler elbette haklı. Hoş olmadı. Ama önemli bir husus var. Hakaret ederek her türlü şeyi yazanlar genelde aynı siyasi görüşte olan insanlar." ifadelerini kullandı ve işin içine siyasetin girdiğini söyledi.

"Kişisel krizlerimin en büyüğü bu değildi. Sanırım ikincidir" diyen Hakan Bayrakçı’nın röportajın hiçbir yerinden izleyiciden özür dilememiş olması ise dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında ilginç anlar yaşandı.

Konuklardan SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, tırnaklarını keserken görüntülendi.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Milyonların izleyebileceği ulusal bir kanalda tırnaklarını kesen Bayrakçı'nın hareketi, izleyiciye saygısızlık olarak yorumlandı.