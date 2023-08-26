Tek karede Türkiye Yüzyılı

Şampuan, kulaklık, bebek bezi derken, temel gıda ürünlerinde de alarm kilit uygulaması başladı.

Tek karede Türkiye Yüzyılı

"Nas" diyerek faizleri indirten ve Türk halkını enflasyona terkeden iktidarın "Türkiye Yüzyılı" söylemleri, markette çekilen bir görüntüyle gözler önüne serildi. Hırsızlık oranlarının artması nedeniyle teknoloji ve kozmetik mağazalarında pahalı ürünlerde kullanılan alarmlar, temel gıda ürünlerine de takılmaya başlandı.

Daha önce bebek mamalarında, parfümlerde ve şampuanlarda uygulanan alarm kilit sistemi, ayçiçek yağına da geldi.

Sosyal medyada paylaşılan ve bir markette çekilen fotoğrafta, 5 litrelik ayçiçek yağı ürünlerinin tamamına alarm takıldığı görülüyor.

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